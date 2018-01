🔊 Ascolta questo articolo

Piano di Sorrento per il concerto al Delle Rose dei Soling street Quartet anche i giornalisti fuori . E’ successo poco fa, il Concerto per il nuovo anno, al Teatro delle Rose, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino. Protagonisti della serata Solis Tring Quartet, Teresa De Sio e la Camerata sorrentina. Ingresso libero. E’ quanto riporta la stampa ( parliamo di quella nazionale , fra l’altro Il Mattino di Napoli principale quotidiano della Campania e del Sud Italia ) , ma questa sera la stampa, almeno parte di essa, due giornalisti di Positanonews ( uno era entrato dentro con il permesso solo di fare le foto, ci dice la titolare ferma all’ingresso per non fare entrare nessuno, ma non era ancora uscito, sic!) non vengono fatti entrare e con essi altre cinque o sei persone, niente in pratica. . Si parla di sicurezza, va benissimo. Per la sicurezza il problema si risolve riservando dei posti alla stampa, noi abbiamo lavorato a manifestazioni come il Ravello Festival dove alla stampa si riservavano anche trenta posti, visto che il loro compito è divulgare le manifestazioni, e parliamo di eventi costosissimi, dove si paga un profumato biglietto. Qui il posto doveva essere gratuito a ingresso libero. In questi casi si riservano i posti alla stampa, che prenotino o meno, in maniera consistente, visto il loro ruolo di divulgatori delle manifestazioni. Ma, a che ci risulta, non c’erano più di quattro o cinque giornalisti, insomma arrivare ad almeno dieci – quindici posti per giornalisti ci sembra il minimo per un’organizzazione non deficitaria. Ed in ogni caso sei persone in fila, perchè tante eravamo, non rappresentano un problema di ordine pubblico così grave. Noi non siamo passati avanti, abbiamo aspettato, perchè era davvero di cattivo gusto pretendere di voler passare avanti, e non siamo passati avanti. Ce ne siamo andati, poi a dire la verità ci ha chiamato il sindaco Vincenzo Iaccarino uscito fuori per far posto ad altri, ma neanche ci sembra giusto, perchè il primo cittadino ha pienamente il diritto di essere dove deve essere. Così come pure i giornalisti, che svolgono una funzione di carattere pubblico qualificata, ma senza prevaricare nessuno, per questo vi devono essere dei posti per la stampa in quanto tale senza dover competere con cittadini che hanno egualmente diritto di entrare. Proviamo a rientrare.. vi terremo aggiornati, se ci riusciamo.