Tramonti sconfitta di misura con lo Sporting Pontecagnano

Un risultato bugiardo condanna il Tramonti nella sconfitta di ieri a Pontecagnano, in una gara a senso unico nel possesso palla, dove hanno dominato i gialloverdi. I padroni di casa si sono portati con persistenza nell’area avversaria nel quarto d’ora iniziale del primo tempo. Ad aprire le danze delle occasioni da gol è Amato al 5’, che lanciato da centrocampo, slitta in mezzo a due difensori ma non riesce a dare il giusto effetto alla palla. Lo Sporting invece al 21’ ci prova con Mazza Angelo che riceve palla lunga da D’Andria, ma il pallone va abbondantemente fuori. Quattro minuti più tardi su calcio di punizione il Tramonti cerca la soluzione da palla inattiva, che Bomber Arpino tramuta in una meravigliosa rovesciata, però bloccata da Mazza. Prima di andare negli spogliatoi, al 42’ il Tramonti è sfortunato: Amato riesce a tenere abilmente la palla in campo rimediando un ghiotto pallone per i compagni, Matteo Giordano intuisce e batte verso la porta, ma trova due volte un muro umano granata. La seconda frazione di gioco inizia con il piede sbagliato per la squadra ospite, infatti lo Sporting trova il vantaggio al 48’ con Viscido, dopo che I pontecagnanesi con la solita trama di gioco hanno innescato gli attaccanti in posizione di offside. Il Tramonti non accusa il colpo psicologico, tenendo sempre il pallino del gioco, con i granata che atleticamente in calo. Prima del fischio finale, a due minuti dal termine, i gialloverdi recriminano anche un calcio di rigore. Lo Sporting Pontecagnano resta imbattuto e vittorioso dalla seconda giornata, ma il Tramonti non demorde: nelle prossime 5 gare, 4 saranno in casa e i gialloverdi potranno far valere la famosa “legge del San Felice”.

TABELLINO

Stadio XXIII Giugno 1978 – Pontecagnano (SA), ore 14.30

SPORTING PONTECAGNANO-SC ’85 TRAMONTI 1-0

Marcatori: 48′ Viscido

SPORTING PONTECAGNANO: Mazza Alf., Discepolo, Manzo, Mazza Ang., D’Andria, Mignoli, Amato, Della Corte, Gorga (46′ Picaro), Lambiase (72′ Anastasio), Viscido (86′ Ferrara) (A disp:. Longo, Autuori, Rega, Picaro, Della Notte, Ferrara, Anastasio) All:. Raffaele Erra

TRAMONTI: D’Antuono, Amato (82′ Buonocore G.), Lupo, Passaro, Marigliano, Giordano Mor., Della Pietra, Vissicchio (72′ Napodano), Giordano Mat., Arpino, Buonocore L. (86′ Di Paolo) (A disp:. Amatruda, D’Amato, Napodano, Giunchiglia, Di Paolo, Buonocore G., Imparato) All:. Mario Coccorullo

Arbitro: Scarica di Castellamare di Stabia

Ammoniti: Mignoli, Della Corte, Mazza Ang., Della Notte, Manzo, D’Andria, Amato; Giordano Mor., Arpino

Note: pioggia, circa 30 spettatori. Recupero: st 5′