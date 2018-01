Andar per Presepi: Santa Lucia a Minori

🔊 Ascolta questo articolo

Minori, Costiera amalfitana . Quest’anno il Presepe di Santa Lucia festeggia i suoi primi 25 anni. Si tratta di uno degli ultimi esempi di presepe tradizionale in sughero e tufo, materiali poveri e facilmente reperibili in natura. Il tema di quest’ultimo presepe è incentrato intorno alla scena del ritrovamento delle reliquie di Santa Trofimena e si inserisce nei festeggiamenti in onore della santa patrona che si terranno quest’anno, in occasione del 225 anniversario del secondo ritrovamento delle reliquie. Elemento caratterizzante che lo rende unico sono le luminarie in miniatura, il cui inserimento oltre a restituire un clima vivo e festoso, vuole essere un riconoscimento ad un’arte che da sempre ha contraddistinto Minori. In occasione dei festeggiamenti dei 25 anni è stato realizzato un piccolo opuscolo celebrativo ed è stato istituito un premio di arte presepiale in onore e in ricordo di Michele Mansi, iniziatore di questa tradizione. Inoltre nei locali della famiglia Buonocore, lungo il Corso Vittorio Emanuele, è stata istituita una mostra di tutte le luminarie in miniatura degli anni precedenti realizzate dal maestro Raffaele Mormile, foto dei presepi scorsi e foto moderne dell’artista Giuseppe Proto. Il presepe rimane visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 23 fino al 16 gennaio, giorno della levata del bambino con la tipica zeppolata