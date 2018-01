Ad Agerola torna ‘A notte d’a stella’ per la 25esima edizione

Tweet on Twitter

Uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’anno Agerola torna anche nel 2018, per l’edizione numero 25.

Stiamo parlando della ‘Notte d’a Stella’, una tradizione che da 5 lustri si rinnova ad Agerola, nella frazione San Lazzaro.

Quest’anno ci sono alcune piacevoli novità rispetto agli anni scorsi. Innanzitutto per il 4 gennaio è stata messa in programma un’ulteriore tombolata (al chiuso) nel Centro Polifunzionale di Campora ‘Mons. Andrea Gallo’, con animazione e salsicciata.

Il 5, come da tradizione, ci sarà l’esibizione del Gruppo Folk, la Tombolata all’aperto e l’arrivo della Befana per la gioia dei bambini, in attesa del momento principale: la calata della Stella. La novità è rappresentata dalla sfilata dei pastori, ovvero i figuranti del Presepe Vivente organizzato dalla parrocchia San Martino di Campora. Ovviamente sarà possibile mangiare e il menù è composto da: Pasta e fagioli rivisitata, panino salsiccia e broccoli, zeppola, vino e spumante.

Gli organizzatori ci tengono anche a far sapere che se venerdì le condizioni meteorologiche non dovessero permettere lo svolgimento della tombolata all’aperto in piazza Generale Avitabile, l’evento sarà spostato al Centro Polifunzionale.

Ecco la locandina ufficiale dell’evento: