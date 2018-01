Scala ben 260 mila euro per “incantesimi scenari d’arte “

🔊 Ascolta questo articolo

Scala, Costiera amalfitana . “Incantesimi – Scenari d’arte tra musica, teatro e suggestioni”, del costo complessivo di € 260.000,00 di cui € 250.000,00 a valere sulle risorse del PAC Campania “Ulteriori azioni di promozione dei Beni e dei Siti culturali della Campania in coerenza con le azioni di valorizzazione poste in essere con l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.9 del POR Campania FESR 2007-2013”. Insomma per la manifestazione che , stando alla delibera, come si scrive sempre oramai, ha riscosso successo di pubblico anche di turisti, che a dir la verità se non si fanno spettacoli in lingua ben poco possono capire, e questo vale per tutti non solo per la città più antica della Costa d’Amalfi, sono stati erogati ben 260 mila euro. Un altro “incasso” per l’amministrazione di Luigi Mansi che si prepara alle prossime elezioni per tentare la scalata al terzo mandatoincantesimi Scala