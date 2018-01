🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento trasporto scolastico, proroga alla Tasso in attesa di parere ANAC. Un parere che l’amministrazione Cuomo ha chiesto prudenzialmente perchè unica concorrente. “Premesso che con determina dirigenziale n. 1287 del 14/09/2017 è stata indetta, per il tramite della Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina, gara d’appalto per l’affidamento triennale del servizio di trasporto scolastico con decorrenza 1.1.2018 mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che con successiva determina dirigenziale n. 1531 del 31.10.2017 è stata nominata la relativa commissione di gara;

Considerato che, essendo pervenuta un’unica domanda di partecipazione alla gara, la commissione di gara ha in corso approfondimenti con l’ANAC in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per il corretto esercizio del potere di escludere dalla gara il concorrente suddetto ex art. 80, comma 3, lettera c, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fattispecie complessa e di non facile risoluzione. ” La cooperativa Tasso opera e bene anche in Costiera amalfitana, a Positano e Praiano, oltre ad avere altri appalti gestiti dal Gruppo di Alfonso Ronca. Ma ci sono stati sviluppi giudiziari proprio su Sorrento in passato. L’amministrazione vuole garantirsi contro ogni eventuale problematica , visto un procedimento penale in corso dopo denunce. Il penale probabilmente non avrà uno sviluppo perchè il tutto si verte su una questione puramente amministrativa tecnico-legale, la possibilità di fare sia attività privata che pubblica, cosa che pare la Regione Campania abbia chiarito. Ma giustamente il Comune vuole sciogliere ogni dubbio con il parere dell’ ENAC Ecco l’atto integrale DETERMINA COOPERATIVA TASSO