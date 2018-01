🔊 Ascolta questo articolo

Capri vergogna all’ospedale Capilupi, paziente con febbre e ascesso allontanato e nessuno risponde. Sconcertante anche l’intervento del consigliere comunale Paolo Falco che chiede un intervento della direzione sanitaria, ma una telefonata non sapeva farla? Insomma Capri la perla dei mari del Sud Italia, una delle eccellenze turistiche non solo della Campania ma di Napoli ha una sanità da terzo mondo, stando almeno alle cronache degli ultimi mesi, fra ascensori, mancanza di medici e quant’altro. Molti si trasferiscono negli ospedali a Napoli prima che arrivi il maltempo per non rimanere in trappola. Per non parlare poi delle guardie mediche e dei medici condotti, sono pochi e con mille difficoltà dovute alla logistica, pensate per una visita devono usare l’autobus pubblico , comunque ecco il post “Un’esperienza negativa che mi è successa” ha scritto P.R., spiegando che mentre si trovava a Capri con la famiglia per le festività di fine anno ha notato di avere un gonfiore sul gluteo. “Così mi sono recato al pronto soccorso di Capri con diagnosi da ascesso gluteo con terapia di tre antibiotici al giorno”, con indicazione di visita specialistica presso un chirurgo al rientro a Padova.

Il giorno dopo, al risveglio, “ho scoperto che l’ascesso si è aperto con una bella ferita e pus che fuoriusciva, peraltro avevo febbre a 39 da tre giorni”. “Sono andato di corsa al pronto soccorso – ha continuato P.R. – per una medicazione e un parere medico”. Ha specificato di aver “contato alla porta sei persone del personale a fumare, dentro in ufficio un persona mal seduta mi ha detto che non fanno medicazione e che posso farlo solo in ambulatorio previo appuntamento oppure a casa passando per la farmacia”.

“Mi hanno mandato via con una brutta e dolorosa infezione”, ha attaccato ancora l’uomo aggiungendo che oggi avrebbe lasciato Capri “con ancora febbre, una medicazione fatta in famiglia su un ascesso grande come una noce, e ho un appuntamento con il mio medico”. L’amara conclusione: “Come faccio a dirgli che tutto questo è successo al pronto soccorso di Capri e non un paese del terzo mondo?”.