🔊 Ascolta questo articolo

Agerola il trekking e il Presepe Vivente di Campora per la Befana Il 4 e 14 gennaio saranno dedicati al trekking di inverno: escursioni guidate condurranno gli ospiti alla scoperta delle meraviglie naturalistiche di Agerola. Giorno dell’Epifania dedicata alla Befana Fratres, a cura del Gruppo Fratres di Agerola.

Il 7 gennaio alle ore 11.30 in Chiesa San Pietro Apostolo la Grande Orchestra Sinfonica del Kazakistan si esibirà nel Concerto dell’Epifania, diretta dal maestro Bolat Rakhimzhanov. Chiuderanno la rassegna natalizia il Gran Galà del Provolone del Monaco al Centro Polifunzionale, lo spettacolo Stella Fulgens in Chiesa a Campora e incontro i Libri in Corte.Per l’occasione sarà proiettato anche l’omonimo docufilm, di Carlotta Cerquetti, già vincitore di un Premio Rossellini, una Menzione Speciale Ischia Film Festival e un Premio Avanti Napoli Film Festival.

Da non perdere il Presepe Vivente di Campora giunto alla 30esima edizione

Per infondere alle successive edizioni del Presepe Vivente, divenuto uno degli eventi principali delle rappresentazioni religiose di Agerola, un’adeguata organizzazione, nel 2016 alcuni giovani della parrocchia hanno costituito un comitato con l’obiettivo di proteggere le tradizioni culturali e religiose che si tramandano dai nonni ai nipoti, con la finalità di non fare spegnere nei cuori di tutti la luce della Natività, in contrapposizione a una società moderna come la nostra in cui si pensa spesso al consumismo e agli auguri virtuali e alle foto rubate sui social o a quella di auguri più bella. Il comitato è nato con il fine di stare insieme e vivere un momento religioso intenso, ovvero la nascita di Gesù, pensando all’amore della grotta che deve esserci anche in ogni casa e famiglia e nella comunità come se fossimo tutti parte di un grande presepe vivente.