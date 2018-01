Atrani, continua il festival “Stelle Divine”: domenica si chiude con il “Matrimonio Ducale”

🔊 Ascolta questo articolo

Volge al termine la splendida rassegna di eventi andati in scena ad Atrani “Stelle Divine”. L’evento intende promuovere la solidarietà e lo scambio tra i popoli, ma mira anche ad incentivare i giovani a prassi di partecipazione e di cittadinanza attiva, con altri giovani provenienti dal Mediterraneo. Si punta ad esplorare le diverse genealogie dell’idea/concetto mediterranea (arte, cultura, formazione, sociale) per interrogarci sulle eventuali forme di una visione comune tra città (vicine e lontane) e per le città. Ciò può favorire una comune esperienza di fratellanza del mediterraneo, come premesse indispensabili per ogni sviluppo di interrelazione e scambio culturale, sociale tra persone. Domenica prossima 7 gennaio, infatti, andrà in scena prima il coro dei bambini, alle ore 11, in piazza Umberto I, poi Il Matrimonio Ducale, presso la Chiesa Collegiata di S. Maria Maddalena, alle ore 17.