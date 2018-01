Cattivo funzionamento segnale Rai: anche il sindaco di Minori Andrea Reale scrive all’azienda

🔊 Ascolta questo articolo

Dopo la lettera del sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, anche il sindaco di Minori, Andrea Reale, ha deciso di scrivere alla RAI per reclamare dopo i continui disservizi riscontrati sul territorio. Dopo il cambio di frequenza che anticipammo circa un mese fa, i problemi in alcuni comuni della Costiera Amalfitana non sono mancati.

Ecco la lettera completa del sindaco Reale:

“A seguito dello spegnimento del canale televisivo terrestre 6 in VHF, e della conseguente migrazione dei programmi di RAM, RAI2, RA13 e RAINews sul canale 23 in UHF, trasmessi della postazione di Perdifumo (SA), una porzione significativa del territorio comunale è esclusa in via continuativa dalla ricezione di tali programmi, mentre in altre zone la ricezione e saltuaria e condizionata dall’ora e dalle condizioni climatiche. In via generale, peraltro, la qualità della ricezione e motto peggiorata nelle ultime settimane, come accertato dalle numerose verifiche tecniche ripetutamente effettuate. Ora tali accertamenti è emerso, altresì, che il citato canale 23 trasmette con potenza e qualità di segnale molto inferiori rispetto a quelle dei canali adiacenti e degli altri MUX RAI, laddove altre emittenti private (es.: Mediaset. Cairo, etc.) non evidenziano problematiche consimili ma anzi un segnale perdurante e costantemente di buona qualità.

La situazione descritta determina disagi notevoli per l’utenza che si ritrova nell’impossibilità (totale o parziale, continuativa o temporanea) di accedere alla programmazione del servizio pubblico televisivo nelle sue principali realizzazioni, con particolare nocumento riguardo l’aspetto informativo. Si tratta, per di più, di un’utenza particolarmente debole dal punto di vista contrattuale, dovendo subire, come è noto, l’addebito forzoso del canone anche in assenza (come del caso) della rispettiva controprestazione. Tanto considerato, si richiede alle autorità in indirizzo un celere intervento teso ad ottenne dalla RAI, che legge per conoscenza, il rispetto degli obblighi contrattuali attraverso gli opportuni accorgimenti tecnici idonei a rimuovere i citati inconvenienti.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti”.