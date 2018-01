Sorrento, le pizze da”Refood” di Domenico Cuomo tra le migliori della Campania

🔊 Ascolta questo articolo

Troviamo a Sorrento da Refood, l’accogliente e curato locale situato nei vicoli storici della Città del Tasso, una delle migliori pizze della Campania. Un ristorante che , con la attenta guida di Peppe Savarese, è diventato una eccellenza della penisola sorrentina, non propone i soliti menù, ma piatti legati alla tradizione con prodotti tipici legati al territorio, come quelli del panoramico terreno agricolo di Priora, al confine con Sant’Agata di Massa Lubrense. Così qui si possono assaggiare veri gnocchi di zucca, come piatti rivisitati o tipici con prodotti naturali, fino ai dolci che sorprendono nella loro creatività e bontà, con uno staff di sala professionale ed attento. In questo c’è da rimanere entusiasmati dalla pizza, con un impasto di Farina mulino Pizzuto, e non le altre farine tanto reclamizzate quando standardizzate, con una lievitazione anche di 36 ore e un delicato tocco di mano. Una scelta questa di curare la pizzeria che ha fatto storcere il naso a molti, ma a ben vedere previggente, con il riconoscimento UNESCO la pizza entra di diritto nei prodotti di qualità, e qui sicuramente la troverete ai massimi livelli. Vi sorprenderà. Continua dunque il gran successo del ristorante pizzeria “Refood” di Sorrento. Dopo il menù particolare di Capodanno che ha attirato tantissimi curiosi e fedeli clienti, l’esperto pizzaiolo Domenico Cuomo si sta dimostrando sempre più talentuoso, con una pizza che è entrata di diritto nell’olimpo delle pizzerie campane. Una pizza leggera, soffice, con prodotti genuini che ne esaltano il sapore, come ad esempio la farina del Mulino Pizzuto che ha dato quel qualcosa in più al prodotto. Davvero eccezionale e da provare.

Il ristorante è nato dall’opera dei membri della famiglia Savarese, da sempre nell’imprenditoria turistica, alberghiero–ricettiva, i quali hanno fatto la scelta vincente di investire tempo e attenzione nel mondo della cucina e soprattutto quella mediterranea, sfruttando tutti i frutti della terra campana. Un progetto di recupero della tradizione gastronomica campana, rielaborata in stile contemporaneo, con grande efficacia e destrezza. La location attira subito l’attenzione. Al centro della splendida Sorrento, il locale è assolutamente in linea con la bellezza del centro storico, caratterizzato da grande eleganza e una certa polivalenza: il posto, infatti, funge sia da ristorante pizzeria, che da lounge bar e cantina.

Per info e prenotazioni:

Tel. 081/8781480 – 3337821156

email: info@refoods.it