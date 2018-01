“Decanter”, tra i migliori vini del 2017 spunta “Fiorduva” di Marisa Cuomo: direttamente da Furore!

🔊 Ascolta questo articolo

Grande riconoscimento per un’azienda della Costiera Amalfitana che si è affermata in tutto il mondo. La rivista inglese “Decanter“, infatti, ha stilato la classifica dei migliori vini del 2017. Con “The 75 most exciting wines 2017” vengono classificati i vini che hanno impressionato di più gli esperti di Decanter: da tutto il mondo sono state nominate le cinque bottiglie con prezzo inferiore a 55 sterline che hanno colpite di più quest’anno. Dopo aver degustato e valutato i 173 vini nominati, valutandoli in base all’armonia, alla complessità e al fattore wow, i tre giudici hanno stilato la classifica dei migliori 75 in tutti gli stili.

E proprio tra i migliori vini figura il “Furore Bianco Fiorduva” di Marisa Cuomo, il quale si è piazzato al quarto posto in classifica ed è primo tra i vini italiani in gara. Direttamente da Furore, quindi, un vino che presenta queste caratteristiche:

Le uve surmature, vengono raccolte manualmente e giungono in cantina integre. Dopo pressatura soffice il mosto fiore, previo illimpidamento statico a freddo e inoculo di lieviti selezionati, fermenta alla temperatura di 12°C per circa tre mesi in barriques di rovere.

E’ un vino dal colore giallo carico con riflessi oro. L’odore ricorda l’albicocca ed i fiori di ginestra, con richiami di frutta esotica. Al gusto è morbido, denso e caratterizzato da una importante persistenza aromatica di albicocca secca, uva passa e canditi.