Maltempo, Protezione Civile Campania avverte: “Dalle 20 mare agitato lungo le coste”

🔊 Ascolta questo articolo

La Protezione Civile Campania ha diramato poco fa un avviso di criticità meteo per vento forte e mare agitato. In particolare, a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di domani mattina, sull’intero territorio insisteranno venti forti nord-occidentali con locali rinforzi. Il mare sarà agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti. Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile. Particolare attenzione, quindi, in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina.