Vico Equense, il grande successo della prima caccia a tesoro. V.I.C.O.

Si è conclusa la prima caccia al tesoro organizzata dall’Associazione “V.I.C.O” insieme alle parrocchie di Vico Equense e Bonea ed è stato un gran successo. Oltre 150 le persone iscritte che si sono divise in ben 8 squadre. Ogni squadra aveva una sua base strategica con parte dei componenti all’interno intenti a risolvere gli enigmi mentre il resto del team era fuori, in giro per tutto il territorio, a risolvere le prove assegnate dall’organizzazione che permettevano di andare avanti. Ad esempio, si sono viste persone vestite da Babbo Natale in costume da bagno, canoe in giro per vico e ragazzi che cantavano la canzone di capodanno in vari punti della città. Tanto divertimento da parte di tutti i ragazzi che si sono dati battaglia fino alla fine e, a spuntarla, è stata la squadra dei “SEGUGI” capitanata da Giuseppe Stinga. La formula della caccia al tesoro prevedeva la consegna di una busta alla squadra che conteneva un enigma da risolvere e una prova da superare al termine dei quali veniva consegnata la busta successiva. I partecipanti hanno dovuto raggiungere quasi tutti i punti di Vico Equense: Il centro, Pietrapiana, San Salvatore, Moiano, Ticciano, Pacognanoaddentrandosi anche nei vicoletti caratteristici del territorio vicano. Grande soddisfazione espressa da Marco Vitale, presidente dell’associazione “V.I.C.O”: è stato un successo molto più alto di quello che ci aspettavamo! Oggi, a quasi una settimana dal termine della caccia ancora se ne parla in giro e molte persone già mi stanno chiedendo di riorganizzarne un’altra quanto prima. Ci tengo nuovamente a ringraziare Don Gianluigi e Don Nino, che ci hanno voluto includere nell’organizzazione del tutto, e tutti i membri dell’associazione che hanno contribuito alla buonariuscita dell’evento. Rassicuriamo tutti che anche noi abbiamo voglia di riorganizzare la caccia e che probabilmente se ne riparlerà il prossimo inverno.”

Nel frattempo è tempo di riepilogo per l’associazione “V.I.C.O” dopo un anno ricco di eventi:” è stato un anno pieno di impegno per noi ragazzi dell’associazione – continua Marco Vitale – ci riuniamo e proviamo a fare qualcosa per il paese a titolo totalmente gratuito e senza alcun tornaconto. Dobbiamo ringraziare sia l’amministrazione comunale, che ci ha supportato in alcuni nostri eventi, e tutti i negozianti che credono in noi e ci supportano sempre, permettendoci di poter organizzare tutto. Quest’anno abbiamo inaugurato l’anno con l’installazione del defibrillatore ottenuto da una colletta nel corso del natale scorso ed è per noi motivo di grande orgoglio passare per piazza Kennedy e vedere il nostro simbolo al fianco dello strumento. Siamo poi passati a un concorso fotografico, per poter permettere a tutti di partecipare tramite un proprio scatto caratteristico e far conoscere a tutti la bellezza di Vico Equense. In estate abbiamo organizzato la seconda Festa del Mare, che ha ottenuto un successo maggiore della prima edizione e siamo riusciti a portare tante persone alla marina di Vico che troppo spesso è sottovalutata, soprattutto la sera. A settembre abbiamo provato ad unire la scuola e lo sport portando tante associazioni sportive all’interno della scuola elementare di Vico Equense dove si sono prima potute pubblicizzare ai genitori e poi hanno fatto attività gratuita per i bambini della scuola. Siamo poi passati all’organizzazione di un Quiz con tema centrale il nostro paese che è molto piaciuto a tutti e che riproporremo prossimamente. Infine, siamo arrivati all’evento di fine anno, la caccia al tesoro che ha soddisfatto tutti e ancora ci stanno facendo tanti complimenti in giro.

Ricordo a tutti che, qualora vogliate iscrivervi alla nostra associazione, potete contattarci sulla pagina facebook: www.facebook.it/associazionevico : siamo alla ricerca di gente attiva che voglia impegnarsi per il territorio a titolo gratuito, vi aspettiamo!”

Si conclude così l’anno dell’associazione “V.I.C.O.” che dà appuntamento ai nuovi eventi del 2018 che presto verranno svelati.