Formazione Turistica 2018 – Distretto Turistico Costa d’Amalfi

Dopo una piccola pausa natalizia Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, in collaborazione con la Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, riparte con i corsi orientati all’aggiornamento e alla crescita professionale del personale alberghiero – ristorativo. Si incomincerà Lunedì 15 Gennaio e Martedì 16 Gennaio con il Corso Housekeeping Manager (Governante d’albergo) per una alta formazione Senior indirizzata “esclusivamente” alle Governanti o a Manager del reparto Piani di strutture extra-alberghiere. Il corso si articolerà in 2 lezioni dalle ore 9:30 alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Minori.

Si proseguirà Mercoledì 17 Gennaio e Giovedì 18 Gennaio con un altro percorso formativo per “Cameriere ai Piani” indirizzato, invece, a chi vuole iniziare o migliorare una carriera lavorativa nel reparto Housekeeping. L’appuntamento sarà sempre per due giornate, dalle 9:30 alle 18:30, presso la Sala comunale di Minori.

Tutti i partecipanti saranno guidati dalla formatrice Enza Roberto, Housekeeping Trainer e titolare dell’Agenzia “FIVE STARS AGENCY” con esperienza ventennale nel settore turistico e dell’ospitalità. Durante le quattro giornate saranno previsti approfondimenti teorici ed esercitazioni pratiche presso l’Hotel Villa Romana di Minori, oltre alla consegna del materiale didattico ed il rilascio di un attestato finale di partecipazione.

Il costo della partecipazione ad ogni corso è di € 200,00 a persona.

Per acquistare i biglietti in prevendita visitare il sito: https://www.eventbrite.it/o/distretto-turistico-costa-damalfi-11915069708

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo : comunicazione@iamalficoast.it o visitare la pagina Facebook del Distretto Turistico Costa d’Amalfi https://www.facebook.com/distrettoturisticocostadamalfi/