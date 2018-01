Positano, assurdo in via dei Mulini: buca coperta con una lastra di ferro – FOTO

Tweet on Twitter

Assurdo quanto abbiamo potuto verificare in via Dei Mulini a Positano. Nella centralissima strada del comune della Costiera Amalfitana, infatti, una buca del manto stradale è stata ricoperta con una lastra di ferro. Un’idea che probabilmente sarà stata mossa da una mente offuscata dall’alcol di Capodanno, perché soltanto così si può spiegare una mossa così “astuta”: la lastra, oltretutto, risulta praticamente invisibile di notte e sul bagnato, con conseguente pericolo per pedoni e soprattutto veicoli a due ruote.