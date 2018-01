PREMIO FEDELTA’ AL LAVORO – SECONDA EDIZIONE

🔊 Ascolta questo articolo

Emozioni e riconoscimenti ieri sera presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello nel nome dell’amore e della dedizione per il proprio Paese attraverso il Premio Fedeltà al Lavoro che il Comune di Ravello ha inteso conferire a cinque concittadini impegnati, attraverso il proprio lavoro, alla crescita turistica e sociale del Paese.

Il Sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, a inizio serata, ha sottolineato l’importanza di quella che era una volta la “gavetta”, cioè la possibilità di un giovane di imparare il lavoro attraverso l’apprendistato, grazie alla quale, ”è nato il vero imprenditore”.

Dalla Signorina Nora dell’albergo Palumbo dove Salvatore Calce a soli 10 anni imparava la disciplina, l’ordine e la pulizia – “la signorina Nora mi ha fatto piangere però ha fatto bene perché mi ha insegnato la disciplina”- questa la dichiarazione del decano del lavoro Salvatore Calce fondatore del Ristorante “da Salvatore”; a Don Alfredo Schiavo, uomo puntuale e preciso che ha saputo costruire un’imprenditoria fatta di solide basi a figli, a nipoti e a tutti coloro che andavano da lui per imparare il “mestiere” della ristorazione come l’allora giovane Gianfranco Cioffi.

Un incrocio di competenze, di uomini che si sono scambiatisaperi e professioni e che grazie alle loro mani “sporche” di lavoro onesto e continuo negli anni hanno fatto grande l’arte dell’ospitalità e del turismo a Ravello.

Una serata all’insegna della celebrazione della Grande Bellezza della Città di Ravello dove la presenza di grandi personalità nel corso dei secoli ha camminato di pari passo al costante lavoro

di lavoratori instancabili.

Un Premio, quello del Comune di Ravello, nato da un’intuizione felice del Sindaco Salvatore Di Martino che rimarrà un appuntamento importante per la collettività e motivo di miglioramento e di crescita per l’imprenditoria turistica del paese anche nell’ottica dell’auspicata politica di destagionalizzazione.

Di seguito i Premiati e le Motivazioni

Salvatore Calce – Ristorante da Salvatore

I sapori somigliano ai ricordi: alcuni sono aspri ed insistenti al punto da infiammare, altri sono di una dolcezza persistente ed infinita.

Salvatore Calce è pioniere e custode di questa memoria fatta di dosi sapienti e quanto basta, di ingredienti giusti, ma soprattutto di colori e profumi che hanno accompagnato intere generazioni e giorni speciali fatti di confetti, torte e di occhi lucidi.

Gianfranco Cioffi – Ristorante Vittoria

La tradizione è fatta di molteplici ingredienti: è abitudine, musica, orario, festa, data, luogo e appuntamento.

Ma c’è una tradizione alla quale nessuno viene meno, ed è quella dei sapori, di una tavola imbandita, dei bicchieri che si accarezzano celebrando un momento.

A Gianfranco Cioffi, per aver accolto energicamente l’invito al progetto di destagionalizzazione, e per essere instancabile e tenace interprete di una tradizione in cui il sapore dominante è l’amore per Ravello.

Pantaleone Amato – Agricoltore/Giardiniere

La nostra Costa è un pittoresco ventaglio di terrazzamenti a metà strada fra cielo e mare.

A Pantaleone Amato, alle sue geometrie floreali che hanno domato i capricci e la suggestiva sfrontatezza dei nostri giardini, in bilico sulle onde come tuffatori in punta di piedi per l’eternità.

Gino e Maria Rosaria Schiavo – Hotel Rufolo

Un albergo ha la stessa “missione” di una casa: ospitare, coccolare e proteggere quanti ne varcheranno la soglia. A Gino e Maria Rosaria Schiavo, eredi della tradizione inaugurata nella seconda metà dell’Ottocento da Ferdinando e Francesco Schiavo, per essere attuali testimoni delle storie e delle vite che, scegliendo Ravello come meta, incrociano le nostre.