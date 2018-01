Vico Equense ecco la magia della 109esima edizione delle PACCHIANELLE FOTO VIDEO DIRETTA

Tweet on Twitter

Vico Equense ecco la magia della 109esima edizione delle PACCHIANELLE FOTO VIDEO sulla Pagina Facebook di Positanonews , dalla costa di Sorrento ad Amalfi e Castellammare di Stabia fino a Napoli questo è uno degli eventi più noti e belli della Campania nel giorno della Befana l’ Epifania un presepe itinerante nel corteo anche la nostra Viviana Vanacore, giornalista di Positanonews, foto e diretta di Enrico Di Palma

E’ giunta alla sua 109esima edizione la tradizionale manifestazione de “Le Pacchianelle” che si svolge ogni anno, come da tradizione, il 6 gennaio a Vico Equense. Una sfilata, quella de “Le Pacchianelle”, dove si alternano tradizione presepiale a quella per la propria terra con i suoi prodotti genuini e semplici, dove ricchezza e sfarzo, si alternano a povertà e semplicità, dove si rappresenta il quotidiano di un passato vissuto a Vico Equense, come nell’intera Penisola Sorrentina, fatto di gesti semplici, scanditi dai ritmi della terra, del tempo e delle stagioni, fino alla modernità del salto dalla tradizione contadina a quella a vocazione turistica e dell’accoglienza enogastronomica.

Un presepe itinerante ispirato alla tradizione del ‘700 napoletano dove, inginocchiati innanzi a Gesù Bambino, ci sono sia i nobili che il popolo, il Re Magio accanto al pacchiano, il contadinello umile che offre con amore i frutti del suo lavoro. Sono da sempre proprio loro, “gli ultimi”, “i pacchiani” i veri protagonisti del corteo dell’Epifania: oltre trecento figuranti vestiti da contadini, cacciatori, lavandaie, maestri casari, pastori, che aprono la strada al tronetto di Gesù Bambino recato da pescatori a piedi nudi.