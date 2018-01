🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello. Negri “Al lavoro per ripartire, ma serve il rispetto delle regole” Il caso del campo del Costa d’ Amalfi sul quale sono stati sollevati dei dubbi durante la partita persa due a zero dalla squadra della Penisola Sorrentina proprio con una diretta avversaria per la retrocessione “Ho fatto una nota all’arbitro sulle misure del campo , ma non ho avuto nessun ascolto, non so neanche se questa nota sia arrivata sul tavolo della federazione Campania a Napoli”. Sulle altre squadre il presidente della squadra di Sant’Agnello esprime un grande complimento ad Antonio Guarracino che col Sorrento è riuscito a far sentire il fiato sul collo all’Agropoli , la squadra del Cilento che sembrava dominare solitaria il campionato “Credo che sia il miglior allenatore della categoria, il suo inizio stentato con tre sconfitte è stato un pò sfortunato, un pò è nella sua storia.. i suoi inizi non sono mai fulminanti, poi la squadra parte e va avanti concludendo sempre un grande campionato, è stato sfortunato nel trovare squadra in forma e per i derby che sono un’incognita, ma il Sorrento farà un bel campionato” . Il San Vito con questa fase disastrosa, che ne pensi? “Penso che sta facendo una bella squadra con nomi davvero interessanti e che bisogna dar fiducia all’allenatore” E voi? “Noi rimarremo sempre in categoria perchè abbiamo tutti i requisiti, pensiamo a divertirci. Ci stiamo rafforzando e sono fiducioso nei miei”