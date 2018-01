Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento parcheggi Spartano, Esposito e Cuomo. Partono le procedure di acquisizione pubblica per inadempimento con Determinazione nr. 1506 Del 10/11/2015 CONTENZIOSO IV DIP OGGETTO: AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI PARCHEGGI INTERRATI ­NOMINA LEGALE.

L’Amministrazione comunale di Sorrento ha affidato ad un noto studio notarile sorrentino l’incarico per procedere all’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di copertura di alcuni parcheggi interrati decidendo di conferire all’Avv. Maurizio Pasetto, dell’Avvocatura del Comune di Sorrento, procura per “promuovere dinanzi alla Magistratura competente azione legale finalizzata all’esecuzione/adempimento da parte dei Sigg.ri Esposito Pasquale titolare del permesso a costruire n. 21/2003 – Spartano Antonino titolare del permesso a costruire n. 95/2003 e Cuomo S.r.l (giàCardonePasquale) titolare del permesso costruire n.115/2003 della condizione speciale rappresentata dalla costituzione del diritto d’uso pubblico delle aree sovrastanti i parcheggi interrati realizzati in virtù dei sopracitati permessi.. ” Pubblichiamo la determina integrale Determina acquisizione aree del Comune su parcheggi