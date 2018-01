🔊 Ascolta questo articolo

Praiano la morte a mare di Mariangela Calligaro si poteva evitare? Questa è la domanda che gira in Costiera amalfitana sulla tragedia seguita da questa mattina da Positanonews . Una passeggiata dopo un bellissimo Capodanno in un Bed and Breakfast locale, si è trasformata in tragedia per Mariangela Calligaro, 55enne originaria di Belluno in vacanza in Costa d’ Amalfi , travolta da un’onda che l’ha risucchiata nel mare di Praiano. La donna si trovava in compagnia del marito, Carlo Talamini di 56 anni, e di un’altra coppia di amici, Nicoletta Bressa e Nicola Zeggio, entrambi di 57 anni. Erano usciti per fare quattro passi alla Praia, uno dei luoghi più belli della Campania se non del mondo, quando sono stati sorpresi da un’onda provocata dal mare ingrossato. Sono finiti tutti in acqua, tranne Zeggio.

A ricostruire l’accaduto è il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino: “Siamo fortemente addolorati – commenta – per questa tragedia. Sono stato uno dei primi ad arrivare sul posto, pochi minuti dopo la tragedia. La donna, con il marito e l’altra donna, sono caduti in mare, mentre sulla banchina è rimasto il marito dell’altra signora. È stato lui a lanciare l’allarme al quale hanno prontamente risposto prima un operaio del consorzio dell’Ausino di Cava de Tirreni, intervenuto sul posto per dei lavori, poi alcuni abitanti della Praia e ristoratori, . I sopravvissuti sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma stanno bene, a parte una leggera ipotermia e il comprensibile shock”.

La prima ad essere soccorsa è stata proprio la donna, alla quale sono state praticate tutte le manovre di rianimazione, ma la sua situazione è apparsa subito grave ai soccorritori. L’altra donna, recuperata dal marito che si è immerso a mare e mentre manteneva alla boa recuperava la moglie aiutato dalla gente del posto con funi e salvagenti, è stata poi ospitata al Centro Sub aperto dai sommozzatori, una doccia calda per ridurre gli effetti dell’ipotermia e il conforto di una tisana prima che venisse a sapere della morte dell’amica e scoppiasse a piangere.

I quattro turisti veneti soggiornavano in una struttura del centro: avrebbero fatto ritorno a casa venerdì.

La salma di Mariangela Calligaro è stata portata all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per l’esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Salerno che ne ha sancito il decesso per annegamento. Diverse le ecchimosi sul viso, conseguenza della caduta. Quel tratto costiero è dotato di parapetto, ma la Guardia Costiera visionerà le eventuali telecamere presenti in quell’area per appurare se vi fossero ben esposti tutti i cartelli indicanti pericoli e divieti. Anche se dalle testimonianze raccolte da Positanonews i turisti sarebbero scesi sulla piattaforma Non è la prima volta che una tragedia simile si verifica a Praiano. Accadde anche il 25 gennaio del 2009 quando Manuela Castaldo, 37 anni di Mogadiscio ma residente a Napoli, fu travolta mentre passeggiava in spiaggia. Anche per lei non ci fu nulla da fare. Anche a Positano sul molo una donna americana perse la vita ed il figlio fu salvato dagli eroici marinai dei Lucibello. Ma anche qui le onde potrebbero sorprendere. Michele Fiorentino, medico amalfitano che ha soccorso in passato persone finite a mare, ci ha chiamato per dirci che bisogna mettere boe e appigli lungo la stradina, avvisi di pericolo in tutte le lingue, qualcuno ci ha detto che bisogna interdire l’accesso quando il mare è mosso, ma è necessario sicuramente mettere ampi, chiari , evidenti , visibili e intelligibili avvisi di pericolo “In caso di mare anche leggermente mosso potrebbero esserci onde pericolose”, quando è molto mosso la strada andrebbe forse interdetta, è questo che ci dicono i nostri lettori sui social e di persona. Questo non toglie che i turisti possano essere stati troppo imprudenti e senza dare una colpa a nessuno, ma per il futuro occorre far qualcosa prima di tornare di nuovo a scrivere di qualche altra tragedia fra qualche anno . Per noi che conosciamo il mare, ne conosciamo la bellezza, ma anche il pericolo, per chi il mare non lo conosce, occorre che lo avvisiamo con tutti i mezzi e modi, magari anche arrivando a mettere delle barriere. Loro non sono coscienti del pericolo che corrono, ma neanche noi ci rendiamo conto e siamo consapevoli del fatto che altri che non vivono ne conoscono il mare potrebbero essere in pericolo. Trattiamo i turisti come se fossero bambini, fareste andare un vostro figlio in quei posti, alla Praia a Praiano o anche al molo di Positano, tanto per parlare di noi, senza timore che non rischi qualcosa?

