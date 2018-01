Praiano donna di Belluno morta a mare , le testate pubblicano foto di Amalfi

🔊 Ascolta questo articolo

Praiano donna di Belluno morta a mare Positanonews ha lanciato questa triste vicenda questa mattina in tempo reale e la abbiamo seguita tutta la giornata. La notizia è stata ripresa e rilanciata ma alcune testate hanno pubblicato la foto di Amalfi con il suo porto per Praiano, che il porto, purtroppo, non ce l’ha. C’è molta confusione fra giornali nazionali per la vicenda di cronaca del giorno in Campania, purtroppo la tragica vicenda della morte di Mariangela Caligari una donna di Belluno di 55 anni in vacanza nella cittadina della Costiera amalfitana per Capodanno. Una passeggiata alla Praia e, fra il ristorante “Il Pirata” e la discoteca “L’Africana”, un’onda travolge due coppie, Positanonews ha seguito la vicenda in tempo reale, unica testata giornalistica sul posto, ma la notizia ha fatto il giro d’ Italia portando a fare degli errori clamorosi per chi è del posto, come scambiare il porto di Amalfi per Praiano, ma a fare questi errori non sono testate localistiche con minime risorse come le nostre, ma affermate testate nazionali. A chi ci ha segnalato la cosa comunque diciamo che sono cose che capitano, sopratutto durante le feste con organici ridotti, causate anche tagli continui che si fa nel mondo dell’editoria , e queste sono le conseguenze. E’ importante capire dove è successo e come, anche per evitare per il futuro tragedie simili, il luogo è pericoloso di per se col mare mosso, da una parte c’è stata l’incoscienza di chi si avvicinato troppo al mare, dall’altra ci vorrebbero forse maggiori avvisi di pericolo, qui come a Positano , dove pure vi fu una tragedia sul molo, e altrove. CLICCA QUI PER IL RESOCONTO DELLA VICENDA CON FOTO E VIDEO