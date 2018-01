Procida, la favola del campo sportivo: così i volontari hanno riqualificato lo “Spinetti”

🔊 Ascolta questo articolo

I volontari Cittadini e amministrazione insieme per pulire e sistemare la struttura fatiscente. L’assessore Lauro: “Esempio di collaborazione virtuosa”

Deve essere sembrato tutto così naturale, sulla piccola isola di Procida. Dove l’unico campo sportivo, il “Mario Spinetti”, lo scorso maggio versava in condizioni pessime: incuria e rifiuti, detriti e fango in un luogo per antonomasia rivolto ai giovani. E allora, visto che l’amministrazione di Procida non aveva i soldi necessari per affrontare interventi straordinari, sono stati i cittadini volontari a tenderle una mano.

Preferendo i fatti alle polemiche. Come? Con il recupero e lo smaltimento di rifiuti ingombranti (frigoriferi, materiali, porte da calcio dismesse) e con la pulizia del canale per lo smaltimento delle acque piovane, ostruito da detriti. E ancora: pitturando i locali degli spogliatoi, ripristinando le cassette antincendio e gli impianti idraulico ed elettrico e sostituendo le mattonelle divelte nella pavimentazione degli spogliatoi.

L’unione fa la forza, insomma. “Un incontro tra persone appassionate di sport e amanti della propria isola. – spiega con orgoglio l’assessore Rossella Lauro, che ha coordinato gli interventi con il delegato allo sport, Gianni Scotto di Carlo – E’ iniziato tutto con un torneo isolano, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore e nuovi riflettori per l’illuminazione nottura. Ma si è innescato un meccanismo virtuoso: donazioni in denaro e professionalità che si sono spese per fare bello il nostro campo sportivo. Una storia straordinaria di cittadinanza attiva, per la quale il Comune non può che ringraziare Carmine Sabia, Pino e Ciro Lamina, Ciro Aurelio, Gianni Trapanese, Vincenzo Scotto di Gregorio, Mariano Amalfitano, Vincenzo e Salvatore Sabia, Antonio e Giuseppe Catastone Lubrano Lavadera e Aniello Manzueto”.

Sugli spalti sono arrivati i contenitori per la raccolta differenziata e persino il bagno per gli spettatori si presenta con un nuovo look.

Ma non finisce qui. “A fine novembre – racconta Rossella Lauro – abbiamo inoltrato la richiesta al credito sportivo e prima della fine del 2017 abbiamo ricevuto la comunicazione che tanto speravamo: siamo stati ammessi al finanziamento e abbiamo sottoscritto il contratto che vedrà nuovi lavori, stavolta appaltati a un’azienda, entro il mese di agosto. Ognuno ha fatto la sua parte contribuendo alla riuscita di una grande operazione che ha visto pubblico e privato collaborare per il territorio, per restituire in modo dignitoso il campo sportivo alla comunità”.

La Repubblica – PASQUALE RAICALDO