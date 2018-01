Sant’Agnello folla alla presentazione della candidatura di Sagristani. Ecco cosa si è detto DIRETTA VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello. Piergiorgio Sagristani ha presentato la sua candidatura a sindaco, ma non la sua lista, come qualcuno si aspettava. La sala era gremita nonostante il periodo festivo pieno di eventi e la vicinanza della partita del Napoli, con i cittadini presenti il sindaco di Sorrento Cuomo e il sindaco di Massa Lubrense Balducelli, più tardi è arrivato il sindaco di Piano Vincenzo Iaccarino, mentre le amministrazioni di Meta e Vico Equense erano assenti, salvo il capogruppo di minoranza Maurizio Cinque. Sagristani ha parlato di tutte le opere realizzate e in via di realizzazione sottolineando che per amministrare bisogna avere una “Idea di paese, di città”, riferendosi alla riqualificazione di Palazzo Diaz e di Via Angri, poi al borgo di Maiano sul piano di recupero finalmente approvato con un grande progetto che porterà turismo, ha poi sottolineato il successo della struttura della MSC, della positività dei progetti con i privati quando vi sono risvolti pubblici, tipo Oasi in Città e Dog Park sul Netto, che si farà a breve, e facendo non pochi riferimenti agli attacchi sui social “Io ho fatto il sindaco prima e ora al tempo dei social è la fine del mondo, fare il sindaco prima era tutt’altra cosa..Ora ogni cosa è colpa del sindaco, se uno lascia una immondizia per strada è colpa del sindaco, se uno spara una botta è colpa del sindaco.. non c’è cosa che non succeda che sia colpa del sindaco” . Fra le tante opere il cruccio della stazione della Circumvesuviana “Ci sono i finanziamenti, ma occorrono ancora che tutte le procedure siano passate, la Regione Campania, le autorizzazioni, non sono cose che dipendono dal Comune , ma ci stiamo dando da fare, non posso dare date certe, questioni di mesi e faremo anche questa.. Quello a cui un sindaco deve pensare, oltre ai finanziamenti, è come riuscire a poter realizzare un determinato progetto e seguire tutti i passaggi, e non è una cosa facile. Quello che abbiamo realizzato è tantissimo e altro ancora voglio fare, in cinque anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario, non lo dico come cicero pro domo sua. Vogliamo andare vanti per completare il lavoro iniziato. Avanti per una S.Agnello più bella, vivibile, solidale e con maggiori servizi e spazi pubblici. Su questi presupposti ho annunciato la mia candidatura a Sindaco per un nuovo mandato, sento ancora il piacere della gente che mi sorride e mi saluta e abbraccia, perchè non mi sono mai arricchito, la mia condizione sociale ed economica è sempre la stessa, quanti altri possono dire lo stesso?”. Nomi dei candidati certi non sono stati fatti “Ci saranno molti giovani , alcuni sono in sala”, sul palco tutti gli assessori con il presidente del consiglio e De Angelis, mancava Tonino Castellano, ma c’era Pasquale Esposito, entrambi avevano annunciato prima la loro non candidatura, ma in questa occasione nessuno ne ha parlato. A differenza di altri che riporteranno l’incontro evidenziando il negativo o il positivo , a seconda dell’orientamento politico, noi abbiamo fatto una diretta streaming sulla nostra pagina Facebook , lasciamo ai lettori ogni valutazione