Praiano, il cordoglio del Presidente Abbac Ingenito: “una tragedia che ha colpito tutti”

Il Presidente Abbac Agostino Ingenito, componente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi esprime il cordoglio degli operatori turistici del territorio per la tragedia che si è consumata questa mattina a Praiano in Costiera Amalfitana. “A nome degli operatori ricettivi della Costa d’Amalfi esprimo il cordoglio e la solidarietà alla famiglia della turista veneta di 55 anni morta questa mattina a causa di un’onda che l’ha travolta e risucchiata in mare. Restiamo a disposizione per qualsiasi necessità a supporto dei familiari. Si tratta di una tragedia che ci ha colpito tutti, spetta agli inquirenti comprendere se sia trattato di problemi di sicurezza o di altro genere, tuttavia intendiamo rassicurare gli ospiti, numerosi in vacanza questi giorni in Costiera Amalfitana e raccomandare di prestare la massima attenzione rispetto alle aree di costa e le condizioni metereologiche”.