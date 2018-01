Tragedia Praiano, i turisti erano scesi su una piattaforma: altri dettagli e testimonianze – VIDEO/FOTO

🔊 Ascolta questo articolo

Una tragedia che ha scosso l’intera cittadina della Costiera Amalfitana. Quello di Praiano è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Stamattina, ricordiamo, quattro turisti veneti sono finiti in mare dalla costa che circonda il ristorante “il Pirata” e la discoteca “l’Africana”. I quattro stavano passeggiando quando sono stati travolti da un’onda: due sono riusciti a salvarsi, mentre per gli altri due è stato necessario l’intervento della Guardia Costiera. Quest’ultima ha provveduto al recupero dei due turisti intorno alle ore 11,30, prima di trasportarli al posto di Amalfi dove sono stati portati poi al presidio di Castiglione di Ravello. Uno dei due turisti, una donna, purtroppo non ce l’ha fatta, nonostante l’intervento dei sanitari.

Abbiamo raccolto ulteriori informazioni e testimonianze. Si trattava di due coppie che si erano incamminate per il sentiero che offre tra i più bei panorami del mondo. Il mare era mosso, ma le onde non arrivavano sulla stradina: pare che i quattro turisti siano scesi sulla piattaforma (che vedete in foto), la quale è vicinissima alle acque. Le coppie, originarie di Belluno, erano ospiti di una famosa struttura ricettiva del posto. Uno dei quattro, un uomo, è riuscito a non farsi travolgere dalle onde ed è corso a chiedere aiuto alla Praia: tra i primi ad accorrere Salvatore Ferraioli. Quest’ultimo ci ha rivelato: “Siamo riusciti ad organizzarci celermente per recuperare i tre. Abbiamo preso i salvagenti, mentre il marito si è lanciato in acqua per recuperare la moglie, mentre gli altri due turisti erano più a largo e abbiamo allertato la Guardia Costiera. Dopo il recupero, la coppia era in stato di ipotermia: l’uomo è ricoverato al presidio di Castiglione di Ravello e probabilmente non sa anche del decesso della compagna. Le boe sono state utili parzialmente per i turisti che ce l’hanno fatta”.

Il fatto è avvenuto precisamente nel tratto di strada che va dal ristorante “Il Pirata” al locale “Africana”. Come vedete in foto, dalla piattaforma è facile persino toccare il mare.

FOTO E VIDEO ESCLUSIVI.