Dal Casolare di Ischia dei D’Ambra , un capodanno di riscatto per Napoli . Siamo qui per un paio di giorni, Positanonews è andato a Casamicciola sui luoghi del terremoto, fra la gente, ma anche se il tempo è poco e pioviggina, abbiamo fatto una scappata alla Trattoria il Focolare dove la tradizione ischitana non passa mai di moda anzi, viene ripresa per sposare quella nuova .

Qui in un connubio, i gusti dei sapori antichi, come il coniglio di fossa al ischitana, viene reso prezioso con il gusto degli aromi del isola: I pomodorini, l’aglio, ed il peperoncino.

Un piatto che esprime tutta la storia antica del isola di Ischia. Un coniglio che non è proprio quello da fossa, cosa che si sta recuperando con un grosso lavoro scientifico, ma è sicuramente fra i migliori al mondo. Come l’accoglienza e la creatività unica . Questo è un posto Slow, ma non solo perchè è segnalato dalla Slow Food, le etichette vanno e vengono e non fanno per noi di Positanonews, per quanto spesso queste le condividiamo, ma proprio per come viene vissuto questo luogo. Pensate fare un cenone sopra le colline, far venire la gente , non è semplice. Sopratutto perchè qui si fa cucina di carne in un’isola, seguendo le antiche tradizioni e il tema, non a caso, era il riscatto di Napoli… su Positanonews TV un video

