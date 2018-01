Praiano, l’assurda tragedia della donna travolta dalle onde: la storia si ripete dopo nove anni

🔊 Ascolta questo articolo

E’ assurdo quanto è accaduto a Praiano, in Costiera Amalfitana. Come vi abbiamo rivelato in anteprima, quattro turisti veneti sono finiti in mare dalla costa che circonda il ristorante “il Pirata” e la discoteca “l’Africana”.

Dalle primissime informazioni non ci risultavano, poi abbiamo saputo dopo poco, ed abbiamo riportato, della morte di una donna. I quattro stavano passeggiando quando sono stati travolti da un’onda: due sono riusciti a salvarsi, mentre per gli altri due è stato necessario l’intervento della Guardia Costiera. Quest’ultima ha provveduto al recupero dei due turisti intorno alle ore 11,30, prima di trasportarli al posto di Amalfi dove sono stati portati poi al presidio di Castiglione di Ravello. Uno dei due turisti, una donna, purtroppo non ce l’ha fatta, nonostante l’intervento dei sanitari.

Un’assurda vicenda che si verificò già praticamente nello stesso punto nel 2009, nove anni fa. Venne recuperato, infatti, il cadavere di una donna dispersa in mare, dopo essere stata travolta da un’onda e trascinata dalle onde mentre stava passeggiando sulla stessa battigia. Furono i Vigili del Fuoco ad intervenire con un elicottero e coadiuvati dalle motovedette della Guardia Costiera si attivarono alla ricerca della donna, trovata, come detto, deceduta ad una quarantina di metri dal punto in cui era caduta in acqua.