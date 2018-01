Costa d’Amalfi, il messaggio di Buonicuore sul Corriere dello Sport: “La costiera sotto un’unica bandiera”

🔊 Ascolta questo articolo

Stamattina il Corriere dello Sport ha riportato il messaggio del vice presidente del Costa d’Amalfi, Gaetano Buonicuore, in cui ha ringraziato tifosi, società e squadra su quanto avvenuto nell’ultimo anno, condividendo gli auguri per il 2018. Queste sono le parole del numero due della squadra biancoblu:

“È stato un anno lungo, intenso, ma anche pieno di soddisfazioni. Il lavoro che, con tanta passione e amore, stiamo portando avanti, ci ha regalato una gioia storica, e tanto attesa. Ci speravamo, ci credevamo, ma veder realizzare uno dei nostri obiettivi è stato qualcosa di indescrivibile. Dicevamo che è stato un anno intenso, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo apportato importanti cambiamenti alla base di questa società, partendo dall’interno, e l’ingresso di Sal De Riso è stato determinante, per poi migliorare lo staff del nostro settore giovanile, con il ritorno di mister Proto, e l’inserimento, come allenatore, di uno dei nostri calciatori (Enrico Migliaccio), ha dato ulteriore linfa e motivazione, a noi e ai nostri ragazzi. Siamo orgogliosi del nostro staff, e di tutti i nostri allenatori. Loro hanno un compito importantissimo, e fondamentale, che è quello di far crescere i nostri ragazzi, e quest’anno la crescita è stata esponenziale, tale da farci optare per l’inserimento di alcune squadre in campionati più prestigiosi”.

Il vice presidente Buonicuore ha poi parlato dei risultati ottenuti: “I risultati sono sotto gli occhi di tutti e l’entusiasmo che si è creato attorno ai nostri ragazzi ci gratifica di tutti i sacrifici che stiamo sostenendo. E questo mio pensiero è condiviso dal Presidente, il quale, come noi tutti, è sempre più innamorato di questo progetto. Ovviamente il momento clou di quest’anno è stato l’approdo in Eccellenza. Vincere un campionato non è mai facile, e vincerlo come abbiamo fatto noi è riservato a pochi. È stato un lavoro lungo, in cui mister Contaldo e il suo staff hanno avuto un ruolo di primissimo piano; noi abbiamo messo a disposizione tutto l’impegno possibile, poi i ragazzi in campo hanno fatto il resto. Questo traguardo ci inorgoglisce, e ci da ulteriori stimoli per il lavoro che ci attende, che non puó e non deve finire qui. Abbiamo altri obiettivi da raggiungere nel tempo, e siamo convinti di poter fare bene, e di ottenere risultati migliori. Un ulteriore step raggiunto quest’anno è dato dall’entusiasmo che si è creato attorno a questa squadra: vedere 200 persone circa in trasferta per festeggiare la promozione con noi è stata una grande emozione. Ci siamo impegnati ad unire la costiera sotto un’unica bandiera, e tutte le persone che ci seguono ne sono l’esempio. Abbiamo abbattuto le rivalità di paese, abbiamo dato un identità unica alla nostra terra, ed una squadra per cui tifare: tutto questo è impareggiabile. In questa stagione abbiamo trovato un campionato impegnativo, e siamo stati sfortunati in alcune occasioni; ma se pensiamo che in 15 gare ne abbiamo pareggiate 9, e siamo una delle difese meno battute, abbiamo la dimostrazione che possiamo giocarcela con tutti.Faremo l’impossibile per mantenere questa categoria, per noi e per voi, e siamo fiduciosi di poterci riuscire. Salutiamo questo 2017, e siamo pronti per affrontare questo 2018 con tante speranze e tanta carica, ma siamo altrettanto sicuri che non saremo soli nel farlo, sappiamo che voi ci sarete vicini, perchè, come diciamo sempre, noi siamo una famiglia, e insieme possiamo affrontare tutto quello che in cui ci imbatteremo. Quindi, l’appuntamento è nel 2018.Auguro buone feste a tutti voi, e uno strepitoso inizio di anno. Auguri a tutti e forza D’Amalfi!”.