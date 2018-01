Tragedia di Praiano, una donna fra i tre i turisti finiti a mare: è arrivata ad Amalfi morta

Tweet on Twitter

ANTEPRIMA Praiano. Notizia dell’ultimo minuto. Poco fa, tre turisti sono finiti in mare dalla costo che circonda il ristorante “il Pirata” e la discoteca “l’Africana”, nel comune della Costiera Amalfitana.

Erano quattro turisti che passeggiavano , originari del Nord , pare di Belluno, ospiti di una struttura ricettiva del posto. Nonostante il mare mosso si sono avvicinati ad esso e sono stati travolti da un’onda. Tre sono finiti in mare, l’altro ha chiesto soccorso ed ha ricevuto l’aiuto dei pochi presenti sul posto, per due è stato necessario l’intervento di un gommone della Guardia Costiera di Amalfi. L’altra coppia è rimasta a Praiano, l’uomo che ha dato l’allarme con la donna in stato di lieve ipotermia.

Le persone rimaste vittima dell’incidente sono state recuperate in mare questa mattina verso 11.30. Le due persone sono state trasportate presso il porto di Amalfi dove ad attenderle c’erano i sanitari del 118 di Castiglione di Ravello. La donna, di circa 50 anni, purtroppo è deceduta, mentre l’altro turista, il marito, è in stato di ipotermia in ospedale. Articolo aggiornato alle 13