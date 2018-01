Tweet on Twitter

ANTEPRIMA Praiano tre turisti finiscono a mare, salvati dai cittadini. Mare mosso i soccorsi in difficoltà I carabinieri di Positano non erano all’inseguimento di presunti ladri, ma sono corsi a Praiano su segnalazione del sindaco Giovanni di Martino che ha allertato tutti per salvare tre turisti finiti a mare nei pressi de La Praia.

La Capitaneria di Porto da Salerno e Amalfi e Positano non è riuscita ad intervenire con i mezzi via mare a causa delle onde, la zona, nei pressi del Pirata, è molto pericolosa.

Sul posto i cittadini hanno subito allertato i soccorsi , sono riusciti con salvagenti e funi a salvare un turista.

La Capitaneria di Porto con gli uomini dell’Arma sono intervenuti per salvare altri due . Sul posto tempestivo il 118 con la Croce Rossa ha trasportato tutti all’Ospedale a Castiglione di Ravello.

PURTROPPO UNA DONNA E’ ARRIVATA AD AMALFI MORTA