Vico Equense agli arresti domiciliari Maurizio Gargiulo, aveva 85 candelotti . Gargiulo è titolare di un negozio di fuochi d’artificio di Vico Equense ed è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione e vendita di materiale esplodente. Maurizio Gargiulo, 36enne è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sorrento intorno alla mezzanotte. L’uomo è stato trovato in possesso di 815 candelotti e 77 colpi da mortaio pirotecnico (foto in alto), per un peso complessivo di circa 62 chili. Si tratta di prodotti pirici non di libera vendita.

Dopo le formalità di rito è stato tradotto ai domiciliari, domani udienza di convalida dell’arresto dal gip del Tribunale di Torre Annunziata