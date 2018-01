Capodanno a Capri la sensuale Kyria in piazza , Valeria Marina all’Anema e Core VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Capri col Capodanno in piazzetta, dopo Capri Hollywood, la dj sensuale Kyria Kole non si è spogliata più di tanto, la piazza era gremita, pare un quarto delle strutture ricettive erano aperte, mentre a scatenarsi è stata Valeria Marina ad anema e core.in abito rigorosamente rosso nel pieno rispetto della tradizione. La showgirl, dopo la serata trascorsa al ristorante Villa Verde, ha proseguito la notte di San Silvestro alla taverna Anema e Core alternandosi in duetti canori con Guido e con Gianluigi Lembo. Per l’occasione la Marini, scatenatissima, si è cimentata in canzoni del repertorio classico napoletano, tra cui “Tu vuo fa l’americano”, “O’ surdato nnammurato” e “Dove sta zazà”. I video sono dei colleghi di Made in Capri