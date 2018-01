Ravello Festival trionfa la bellezza con il Concerto di Capodanno dell’orchestra del Verdi di Salerno FOTO VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

E’ un Grande successo per il Concerto di Capodanno che si è tenuto a Ravello, un trionfo della Bellezza da il “la” alla Città della Musica , quello organizzato dalla Fondazione Ravello presso l’Auditorium Oscar Niemeyer, alle ore 12 di quest’oggi. Il Concerto di Capodanno è stato pensato come viatico ben augurale per il Paese e la Costiera amalfitana . All’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi (che torna dopo le applauditissime esibizioni estive) è stata affidata l’esecuzione del meglio della tradizione operistica italiana.



’Orchestra Salernitana è stata diretta dal maestro Pietro Rizzo, uno fra i più talentuosi giovani direttori italiani già sul podio dei più grandi teatri del mondo, fra i quali il Metropolitan Opera, il Dallas Opera, il Deutsche Oper Berlin e quello del Maggio musicale di Firenze. Ad impreziosire il concerto le voci del soprano Vittoria Yeo e del tenore Diego Cavazzin. La Yeo, fresca di debutto nell’Aida al Festival di Salisburgo, con la direzione di Riccardo Muti e la regia di Shirin Neshat, e Cavazzin, già protagonista nei principali titoli del grande repertorio italiano, hanno interpetrato le più famose arie della tradizione operistica italiana, da Rossini a Verdi, da Puccini a Mascagni passando per Ponchielli.