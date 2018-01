Minori: Comune assente la notte di Capodanno

🔊 Ascolta questo articolo

Minori è un paesino della costa di Amalfi, incastonato tra Maiori e Ravello: borgo dolcissimo di origine romana.

Ebbene, senza timore di smentita, diciamo che in tutto il territorio, anche se limitato, si “sparano” fuochi artificiali, pesanti botti, colpi di mortai per tutto l’arco dell’anno. Si spara per l’inizio e la fine di ogni novena; per la deposizione dei tanti Bambinelli negli altrettanti presepi; si spara per le feste di quartiere, di condominio, per la nascita dei gattini del micio della vicina di casa e così via. Bello, certamente coinvolgente e tutti contenti.

Però! però! però! Quando in tutto il mondo, dal Polo nord al sud, si accendono fuochi artificiali multicolori, rumorosi, per salutare l’anno che va via, che muore e che nasce, a Minori lo spettacolo dei fuochi, minimo o massimo che sia, è assente (e l’imposta di soggiorno?) Se non fosse per le centinaia di colpi, di botti di fabbricazione cinese ed altro ad opera di privati sarebbe uno spettacolo di tristezza.

E ” manco nu’ giradischi “per consentire l’accenno di quattro salti al lungomare.

Mah!

gaspare