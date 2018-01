Massimo Lopez a Positano. Ristoranti strapieni, ma non c’è posto negli alberghi

🔊 Ascolta questo articolo

Positano, Costiera amalfitana . Per il pranzo di Capodanno arriva Massimo Lopez famoso attore, doppiatore, comico, imitatore e conduttore televisivo italiano. Tutti lo ricordiamo nel Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, poi per Striscia la notizia, ora continua a far spettacoli con la sua solita bravura e professionalità. Accolto al Ristorante Le Tre Sorelle della famiglia Pisacane, strapieno, ha dovuto aspettare qualche minuto affinchè si liberasse un posto. “Vengo spesso e con piacere qui – dice Massimo Lopez -, ora solo un paio di giorni di relax.” Un saluto per Positanonews e poi lo lasciamo in pace e tranquillo, come da tradizione positanese, con la famiglia. Sentiamo l’andamento della serata da Chez Black e La Cambusa, ristoranti aperti in spiaggia per il cenone, e veniamo a sapere che molti hanno disdetto il cenone di Capodanno per gli alberghi chiusi, insomma dopo il buio della notte di Natale senza un solo ristorante aperto, le difficoltà a Capodanno di chi voleva rimanere a dormire che non ha trovato posto. “Spero che gli imprenditori si associno perchè non è accettabile che siano così tanti a chiudere – dice il sindaco Michele De Lucia -, sono per il buon senso e l’autoregolamentazione. Non sono d’accordo con gli incentivi, anche se sicuramente andremo incontro alle attività che saranno aperte d’inverno non facendogli pagare la tassa di soggiorno e in altri modi, ma sul fornire servizi si. “. Problema simile lo sta vivendo Ravello dove anche Salvatore Di Martino vorrebbe imporre le aperture a tante attività. “Ma non solo solo ristoranti e alberghi che dovrebbero regolamentarsi, anche i negozi devono fare la loro parte”, dice De Lucia che sottolinea “Molti non sanno che noi abbiamo affrontato l’emergenza del disastro causato dalla pioggia con 400 mila euro di nostre risorse senza indebitarci e che stiamo facendo molto, anche per il Natale e il Capodanno sicuramente investiremo di più nel caso di più attività aperte. In ogni caso per l’anno prossimo il discorso deve cambiare” Intanto Positano ha sempre la sua attrattiva, con la Villa romana, per la quale dalla Regione Campania tramite fondi europei arriveranno altri due milioni di euro richiesti dal Comune, a una organizzazione coordinata pubblico-privati si potrebbe far vivere Positano anche d’inverno.