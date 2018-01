Amalfi regina del Capodanno con Arisa, le bande Folk e le luminarie più belle FOTO VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Amalfi regina del Capodanno con Arisa , le bande Folk e le luminarie più belle . Bisogna dare atto all’amministrazione Milano, con l’assessore Cobalto, di aver organizzato un grande Capodanno , incuneandosi fra Napoli e Salerno, fra i migliori della Campania, riuscendo a portare avanti anche oltre, imponendo le turnazioni delle attività, per la prima volta un distorso di destagionalizzazione in Costiera amalfitana che pare vogliano prendere a modello Positano e Ravello. Ma non solo le manifestazioni , fra musica classica e le bande folk, vera e propria “anima” amalfitana di queste feste, uniche nel loro genere in Italia, sono state ben amalgamate fra di loro. L’attesa presenza di Arisa ha attirato in Piazza Duomo ad Amalfi, un grande pubblico di tutte le fasce d’età nell’evento che ha salutato l’inizio del nuovo anno: hanno registrato il tutto esaurito persino i parcheggi.

La Nientedimeno Swing Band, dopo i fuochi d’artificio e la banda folkloristica, ha scaldato il pubblico con un repertorio di musica internazionale e napoletana riproposta in chiave swing. L’esibizione della band salernitana si è protratta fino alle 02.20 circa, ma in attesa della stella della serata ci hanno pensato i dj resident Filippo Di Costanzo e Pio Mansi e l’animazione di GastonbotAnimation divertire la folla. Arisa giunta in piazza verso le 3 ha subito coinvolto ed emozionato tutti , non poteva non cantare il brano che la ha resa famosa al mondo in quel di Sanremo, vincendo con la sua celebre hit “Sincerità” la categoria ‘Nuove Proposte’. Rossetto rosso, occhiali giganti, caschetto con frangia piena e vestito abbottonato un po’ belle époque, un po’ collegiale, Arisa colpì tutti non solo col suo talento ma anche con il suo look. Poi dopo un decennio di cambiamenti drastici stupisce di nuovo con una svolta più classica e sensuale si è presentata con splendidi Capelli lunghi, morbidi e scuri, distanti anni luce dai tagli cortissimi e dai colori aggressivi poi ha cantato insieme a proprio repertorio, O ‘Ssaje Comme Fa ‘O Core di Pino Daniele e Vasame, colonna sonora del film “Napoli velata”, infatti la cantante ha dichiarato la propria passione per Napoli e la musica napoletana. Durante l’esibizione non sono poi mancati i ringraziamenti di rito al sindaco Daniele Milano e l’assessore Enza Cobalto. L’evento si è poi concluso con il raggaeton del dj producer uruguayano Diego Ray. Foto Leopoldo De Luise . Primo articolo ore 6, modificato alle 11