Capodanno, l’Italia festeggia la fine del 2017: Mattarella parla di voto e terremotati

🔊 Ascolta questo articolo

L’Italia festeggia gli ultimi scampoli di anno del 2017, in tavola con i familiari e nelle piazze con i consueti eventi per salutare il nuovo anno che verrà.

Questa serata è arrivato il tradizionale discorso del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che tra i punti affrontati nel momento istituzionale, trasmesso in tv a reti unificate, ha parlato di voto, futuro, lavoro, diritti ed anche di terremotati. Sul voto del prossimo 4 marzo passa infatti la sfida del futuro assetto del Paese, con un occhio di riguardo a coloro che dovranno votare per la prima volta, ovvero i diciottenni nati nel 1999, con un parallelismo per i loro coetanei che un secolo fa affrontarono la Grande Guerra. L’invito è infatti sia contro l’astensione che per una politica che diventi più responsabile e meno demagogica.

Una politica più responsabile che dovrà accollarsi le sfide del lavoro, ma anche tenere conto dei diritti, quelli che sono stati lasciati in sospeso a fine legislatura e su quest’ultimo tema c’è stato un riferimento a Papa Francesco, da parte del Capo dello Stato. Ultima, ma non per ordine di importanza è stato il messaggio di solidarietà alle vittime dell’Hotel di Rigo piano, dell’alluvione di Livorno, l’attentato a Barcellona ma soprattutto del terremotati di Ischia.