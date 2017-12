🔊 Ascolta questo articolo

GORI Massa Lubrense Capodanno senza acqua La Gori comunica che a causa di un guasto improvviso alcune zone del territorio comunale si ritrovano senza acqua potabile. Il problema che interessa la rete idrica di Massa Lubrense si è manifestato poco dopo le 11 di questa mattina, domenica 31 dicembre.

Gli operai dell’azienda sono già sul posto e stanno lavorando per ripristinare la normale erogazione dai rubinetti il prima possibile per non creare disagi in vista del cenone di San Silvestro. Al momento si conta di riparare il guasto al più tardi entro le ore 15.

Le zone dove le utenze si ritrovano con i rubinetti a secco sono quelle di piazza San Francesco, via Liparulo, via Aragona e tutte le traverse ad esse adiacenti.