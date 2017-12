Sant’Agnello coppia arrestata per aver rubato champagne

🔊 Ascolta questo articolo

Incredibile Capodannao a Sant’Agnello Una coppia arrestata per furto di champagne. I due evidentemente volevano festeggiare con bollicine di qualità l’arrivo del nuovo anno. Lui e lei sono stati “pizzicati” dai carabinieri con le bottiglie nascoste nella borsa e sotto i vestiti. All’interno del polo commerciale che sorge lungo il corso Italia di Sant’Agnello, Anna Fiorentino, 43enne ed il suo compagno Mario Salvato, 35enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, avevano rubato 4 bottiglie di champagne del valore complessivo di 250 euro.

Le bottiglie erano state nascoste nella borsa di lei e sotto i vestiti, per poi tentare di fuggire. La coppia di Bonnie & Clyde dello champagne sono stati però notati dai vigilantes in servizio presso il centro commerciale che hanno allertato il 112. Intervenuti nell’esercizio, i militari dell’Arma della compagnia di Sorrento hanno dunque tratto in arresto i 2 per furto aggravato e restituito la merce all’avente diritto. Gli arrestati sono stati infine tradotti ai domiciliari e attendono di essere giudicati con rito direttissimo.