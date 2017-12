🔊 Ascolta questo articolo

Buon 2018 la prima foto arriva a Positanonews dall’Australia. Dopo 14 anni con voi vi riserveremo grandi novità. Il primo giornale nativo online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, quando siamo nati non c’era neanche Facebook e ci presero per pazzi, abbiamo detto ad un recente convegno, oggi ci stiamo diventando per la crescita, da Positano ad Amalfi, Ravello, Sorrento, Vico Equense, Agerola , Capri , il Cilento, Salerno, Napoli, la Campania e nel mondo non c’è paese dove non abbiamo dei lettori, tutti i paesi del globo si sono collegati con Positanonews, una realtà affermata, consolidata, fidelizzata, ma sopratutto collegata con i propri lettori a cui da voce. Tanti sacrifici, ma tante soddisfazioni, siamo felici di avervi con noi e vi ringraziamo sempre perchè Positanonews siete voi. E tutta la notte lo saremo fino all’alba, mandateci notizie e vostre foto su direttore@positanonews.it sulla pagina facebook di Positanonews o su whatsup 3381830438