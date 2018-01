Napoli notte di Capodanno 35 feriti uno colpito da proiettile, Castellammare sequestro di botti, cadavere su sorrentina

🔊 Ascolta questo articolo

Una notte quella di Capodanno che comincia già con fatti di cronaca negativa, anche se inferiori all’ìanno precedente – A Napoli un uomo di 51 anni è stato colpito da un proiettile mentre si trovava all’interno della propria automobile. L’uomo era nell’abitacolo della vettura, in via Carbonara, quando un colpo lo ha ferito alla schiena, per cui la vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza in ospedale. L’episodio è accaduto poco dopo le 18 ed ora l’uomo è assistito al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare dove sono in corso gli esami diagnostici.

Napoli . 35 feriti a causa dei botti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più giovane ha appena 8 anni ed ha riportato lesioni alla mano destra per lo scoppio di un petardo. In particolare risulta che a Napoli sono state 22 le persone ferite per lo scoppio di fuochi d’artificio ed altri 13 in provincia.

Un 23enne ha perso due dita della mano destra mentre un 27enne di Castel Volturno, in provincia di Caserta, rischia di perdere l’occhio destro. Un 52enne di Casavatore è stato ricoverato per lesioni al braccio ed alla nuca, mentre un 49enne di Portici ha riportato ustioni su diverse parti del corpo.

In ogni caso il bollettino è meno drammatico rispetto allo scorso anno quando il bilancio fu di 46 persone ferite tra Napoli e la sua provincia.

Salerno e provincia sei feriti per i botti di fine anno. E’ questo al momento il bilancio stilato sull’intero territorio provinciale. Tre le persone che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Una donna di 52 anni ha riportato ferite ed escoriazioni sul volto e sul corpo per l’esplosione di un petardo sul davanzale della finestra della propria abitazione, i cui vetri sono andati in frantumi.

A Castellammare di Stabia un maxi sequestro di botti , operazioni in tutta la Campania A Casola di Napoli i carabinieri hanno denunciato per commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente un 18enne del luogo, incensurato, che aveva messo in vendita senza autorizzazione circa 20 kg di materiale pirotecnico delle categorie 1 e 2; per la messa in vendita senza autorizzazione di 180 chili dello stesso materiale, a Gragnano è stato denunciato un 52enne incensurato. 30 kg di materiale pirotecnico della categoria 1 e 2 li avevano esposti in vendita invece, a castellammare di stabia, un 41enne e un 40enne, denunciati. Sempre a Castellammare, i carabinieri hanno sequestrato circa 60 chili di fuochi a due 39enni pregiudicati del posto.

CADAVERE SULLA SORRENTINA

sempre a Castellammare il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in mattinata lungo la statale sorrentina, all’altezza del ristorante Villa Cimmino. Ad effettuare la triste scoperta sono stati alcuni automobilisti di passaggio all’alba su via Panoramica. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia, che hanno allertato la Procura di Torre Annunziata Il cadavere potrebbe essere stato trasportato sul bordo della strada durante la notte, lontano da occhi indiscreti, a seguito forse di un omicidio oppure per nascondere una morte in circostanze sospette. Non ha a che vedere con la notte di capodanno perchè la scoperta è avvenuta intorno alle ore 2 di questa mattina. Pare che l’uomo fosse dedito al consumo di alcol e c’è chi azzarda che sia morto di freddo, data l’ora del ritrovamento. Le indagini sono affidate alla polizia del commissariato locale. In Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina nulla da rilevare per fortuna, a Sorrento e Amalfi i cenoni sono cominciati con divertimento.