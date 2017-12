Ravello. Doppio appuntamento martedì 2 gennaio all’Auditorium Oscar Niemeyer

🔊 Ascolta questo articolo

In occasione dei 120 anni della nascita di Totò le Poste Italiane effettueranno un annullo speciale filatelico dedicato al grande artista Patrizio di Ravello.

Dopo la Presentazione del libro Totò a Ravello di Giuseppe Gargano e Ulisse Di Palma, la proiezione di Miseria e Nobiltàrestaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Mostra “I Mille Volti di Totò” visitabile fino al prossimo 8 gennaio presso l’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello, il Comune in collaborazione con le Poste Italiane e la Fondazione Amici di Totò…a prescindere chiude il ciclo delle celebrazioni dei 50 anni dalla morte dedicate al grande artista partenopeo e apre quelle dei 120 anni dalla nascita

A seguire, la seconda edizione del “Premio Fedeltà al lavoro” che il Comune conferirà a 4, tra imprenditori e lavoratori del territorio, che si sono prodigati per la crescita turistica del Paese grazie ad un servizio di qualità, accoglienza e continuità anche in periodi di bassa stagione a beneficio della collettività in termini sociali e turistici. Un vero e proprio “premio fedeltà” al lavoro e alla dedizione per la città di Ravello che l’Amministrazione Comunale conferirà in segno di riconoscimento e gratitudine.

La premiazione verrà arricchita dalle sonorità dei Soul Six Vocal Group. Un sestetto di voci calde e vibranti accompagnato da pianoforte, basso e batteria uniti da una comune radice Soul. Con arrangiamenti originali i sei vocalist, nella loro diversità vocale, proporranno una vasta tavolozza sonora in cui la passione per il gospel e per la musica black, si contaminerà nel repertorio di carattere pop fino ad arrivare alla musica religiosa popolare.

Per info: Tourist Office 089.857096

