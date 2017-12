🔊 Ascolta questo articolo

Positano ictus per 70enne assurda odissea, dopo Ravello in elicottero da Maiori . Si chiude l’anno con un intervento che fa emergere le problematiche sanitare in Costiera amalfitana. Questa mattina un ictus cerebrale ad una anziana positanese fatta arrivare dal 118 al lontano ospedale ci Castiglione di Ravello, invece che al più vicino ospedale di Sorrento . Dal Costa d’ Amalfi è stata poi portata a Maiori per poi prendere un elicottero che la portasse a Salerno . Bravissimo lo staff medico a Castiglione, infatti hanno stabilizzato la donna, ma i tempi in questi casi sono essenziali , vi faremo sapere delle sue condizioni in questo stesso articolo.