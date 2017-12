Faito un 2017 e Capodanno da dimenticare, 100 persone isolate hanno poco da festeggiare

🔊 Ascolta questo articolo

Mentre tutti festeggiano in piazza a Vico Equense, Sorrento, Amalfi, qui al Faito la montagna più bella della Campania che sovrasta la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina di fronte il Golfo di Napoli e il Vesuvio , cuore delle zone di cui Positanonews si occupa da 14 anni online, c’è poco da festeggiare. Nessun pensiero a loro, ai 14 bambini che ancora non sanno come raggiungere la scuola, al loro dover raggiungere il centro a rischio e pericolo con una strada ufficialmente chiusa e quella per il Quisisana di Castellammare di Stabia chiusa da anni senza che nessuno intervenga , con fondi persi chissà perchè e chissà per come. Qui al Faito le istituzioni la gente le sente assenti, ovviamente esclusa l’associazione pro Faito si è costituita parte civile contro l’incendiario che avrebbe portato come conseguenza a questo, e oggi fa sentire almeno una pesenza con un brindisi e i volontari del Faito veri eroi, a loro e a tutti i residenti un grande augurio da Positanonews che questo 2017 non si ripeta più e che col 2018 si aprano tutte le strade, quella da Moiano, dal Quisisana e la Funivia, aprire i collegamenti è il primo grandissimo passo per far rinascere questa stupenda montagna. Siamo venuti qui prima di Natale, verremo qui anche a gennaio, Positanonews vi seguirà sempre come ha fatto da 14 anni. Qui c’è poco da festeggiare, aprite queste maledette strade!