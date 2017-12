Sorrento, Guardia Costiera ancora in azione: sequestrati 50 kg di datteri di mare

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Continua la lotta della Guardia Costiera contro la pesca e la vendita abusiva. Purtroppo, come sottolineato altre volte, con le festività natalizie è tornata fortemente la richiesta da parte dei consumatori sui frutti di mare e sui prodotti ittici in generale e al contempo si è generato nuovamente in modo prepotente il mercato illecito.

Questa volta un’altra operazione degna di nota è stata portata a termine dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia. Sono, infatti, stati sequestrati a Sorrento, nella zona di Punta Campanella, ben 50 kg di datteri di mare, oltre che un’altra decina a Castellammare stessa. L’operazione si è concretizzata nella giornata di ieri e ha coinvolto anche i Vigili del Fuoco. Precisamente, nelle acque vicine ai Bagni della Regina Giovanna, sono stati fermati sei uomini che viaggiavano a bordo di due imbarcazioni con attrezzature utilizzate per rompere le rocce nelle quali risiedono, appunto, i molluschi in questione. Gli uomini avevano provato a disfarsi del pescato, rigettandolo in mare, ma i sommozzatori hanno provveduto a recuperarlo: si trattava, appunto, di oltre 50 kg di datteri di mare.