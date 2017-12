Tweet on Twitter

Vico Equense botti di Capodanno proibiti. I Carabinieri della Stazione di Vico Equense hanno denunciato in stato di libertà una 47enne e un 15enne del luogo, madre e figlio, ritenuti responsabili di detenzione illegale di esplosivi per aver avuto a casa 10 candelette per fuochi pirotecnici da 700 kg