Ischia, gli auguri del presidio dei terremotati resistenti di Casamicciola con Positanonews VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Positanonews passa il Capodanno sui luoghi del terremoto di Ischia (che ha colpito l’isola lo scorso agosto), in mezzo alla gente di Casamicciola dove ci sono storie che nessuno racconta, ci sono state persone anziane morte dopo il terremoto, con il pensiero e il pianto di non poter far più ritorno nella loro casa dove erano nati. “Ci sono giovani che vengono ogni giorno ad apporre un fiore vicino alla loro casa, restare lì a guardarla perché vogliono fare ritorno nella loro terra. Ci sono tante storie che non si raccontano perché c’è tanta gente che non vuole parlare e non se la sente oppure hanno paura di non so che cosa: dietro queste storie c’è tanta umanità, tanto sangue che scorre, tanto pianto e tanto rimpianto. Chi è nato qui vuole rimanere qui”. Questo è il racconto del nostro direttore Michele Cinque, che ha udito le voci di chi sta vivendo con difficoltà le sfide quotidiane.

Dopo quattro mesi e mezzo quello che chiede la gente qui è che si possa restringere la zona rossa. Restringendo la zona rossa, le persone potrebbero ritornare nelle loro case, mentre ora sono accampate, perché sono state cacciate da quelle zone: in quei punti è stata tolta anche la corrente elettrica e l’acqua, quindi non vi possono fare nulla. Qualcuno ritorna indietro dalle proprie galline o va a prendere le proprie arance, a costo di violare i divieti e far scattare l’arrivo dei carabinieri, solo per andare a vedere la propria la casa e la cosa è molto triste. Molti chiedono di poter far sì di lasciare spazio all’iniziativa privata, perché con l’attesa di appalti e con tutto quello che c’è dietro passano i mesi, mentre la gente resta in condizioni precarie, considerando che fra pochi mesi inizierà la stagione turistica negli alberghi e le persone dovranno abbandonare. E’ una comunità di persone e famiglie lacerate dentro sé stesse.