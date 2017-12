‘Sonetto di S.Antonino’ una poesia per l’amministrazione Cuomo

🔊 Ascolta questo articolo

SONETTO DI S.ANTONINO di Alberto Maresca

Egregio Sindaco Giuseppe Cuomo,

son qui a dedicarle queste rime

né pe’ suoi meriti, né pe’ rivolgerle stime

ma affinché Lei possa capire, che ‘sta gioventù sta a fa’marcire.

Come frutti fuori stagione, al novo non lascia occasione

rammenta quei due migranti siriani? Ragazzi in fuga dalla guerra

Lei non volle ospitarli, come se rovinassero la nostra terra

non ricordo però lo stesso trattamento ai turisti d’Inghilterra.

Specchio di una società, Lei, primo cittadino

riflette l’immagine d’un passato ormai lontano

poiché al futuro noi abbiam già teso la mano.

Soffia vento d’elezioni, su una Sorrento stanca

che vota un cambiamento che manca per chi, come me, sa

che con Lei al comune, di speranza, non v’è manco un barlume.