Amalfi, la ragazza del burrone.

🔊 Ascolta questo articolo

Mi chiamo Maria

Oggi mentre scendevo ad Amalfi ho visto una ragazza seduta sul muro che piangeva e singhiozzava mi sono accostata e le ho chiesto se le servisse aiuto.

Lei mi ha chiesto di andare via perché non le serviva niente ma si vedeva che stava male aveva due occhi pieni di lacrime e spenti come se non avesse mai vissuto nulla di bello .

Mi sono seduta vicino a lei e le ho chiesto come si chiamasse, Per la sua privacy non dico il nome.

Mi ha raccontato quello che le stava capitando e mi ha riferito che amava ed ama un uomo che non sa cosa fare della sua vita e che le ha riempito la testa di parole meravigliose per un lungo periodo e che alla fine tutte le volte che si è presentato un problema lui l’ha sempre lasciata dicendo che non era mai il momento opportuno e che desiderava star da solo. Lei lo ha aiutato in tutto e per tutto ritrovandosi sola. Ho notato quanto dolore ci fosse in lei. Vi scrivo perché mi ha colpito una frase che mi ha detto la ragazza:” lui non ha capito che io sono legata a lui. Perché lo amo, perché l’ho aiutato e perdo tutto, perché tengo alla sua famiglia, perché con lui sto bene, e perché due occhi come quelli dove li trovi e perché non so ma sento che lui è parte di me e l’ho sempre saputo da quella prima sera alla braceria”. ” tutti quanti mi dicono di essere giovane ma non sanno che sono giovane di eta, si, ma poco giovane di testa” Quando mi ha detto questo ha riso e ha ricominciato a piangere dicendomi che non sa cosa fare più che ora ricominciava lui a voler stare solo. Volevo fare qualcosa ma non sapevo cosa è avevo paura che si buttasse di sotto.

Ora io vorrei dire due parole.

La ragazza ha provato a buttarsi di sotto ma per mia fortuna si era fermata un altra auto vettura che giustamente ha chiesto cosa stesse accadendo il conducente. L’abbiamo afferrata e fatta calmare. L’ho accompagnata sotto casa. Mi ha raccontato di lei in modo più tranquillo e ho potuto capire che è una ragazza che studia che ha sofferto già tanto nella sua vita, e che per provare a fare un gesto così è perché dentro è un po morta. Ma niente e nessuno deve farle perdere la voglia di vivere. Sicuramente stare dietro ad un essere che per paura o per altro fa violenza psicologica su una persona che lo ama e che lo aiuta penso sia alquanto schifoso come gesto. Prendersi gioco della testa di una ragazza Buona.

Io credo che bisogna raccontare queste cose. Poteva succedere una disgrazia. E le persone non si rendono conto di quanto male possono fare ad altre persone maggiormente quando si vuole bene e si viene trattati male o addirittura tenuti su un filo di un rasoio con un pensiero fisso di costruire una famiglia con chi due volte al mese ti ama e il resto ti sfrutta o ti dice di aspettare un qualcosa che non avverrà mai. Spero vivamente che questa ragazza venga aiutata perché merita. Ha tanta forza, e di un’intelligenza e sensibilità unica. Ha solo avuto un passato ed un presente da cancellare con un uomo che a quanto raccontato, tira e molla, fa aspettare con la promessa di un qualcosa e si prende ciò che vuole quando gli fa comodo. E poi chi ama davvero muore sempre uh po.